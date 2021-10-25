Путин поручил обеспечить два выходных на вакцинацию для работающих россиян
До 15 ноября необходимо обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября.
— Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней, — говорится в перечне поручений по итогам заседания с членами правительства.
До этого сообщалось, что Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.
Вслед за этим во многих регионах начали вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Например, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.