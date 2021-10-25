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Путин поручил обеспечить два выходных на вакцинацию для работающих россиян

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Путин поручил обеспечить два выходных на вакцинацию для работающих россиян
Фото: Администрация президента РФ

До 15 ноября необходимо обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября.

— Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней, — говорится в перечне поручений по итогам заседания с членами правительства.

До этого сообщалось, что Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Вслед за этим во многих регионах начали вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Например, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

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