Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова затруднилась ответить об уровне антител для защиты от COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова затруднилась ответить об уровне антител для защиты от COVID-19
Фото: Пресс-служба МУФ

Необходимый для защиты от коронавируса уровень антител до сих пор неизвестен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

— Сегодня нет ответа на два важных вопроса... Какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным, — рассказала руководитель ведомства.

Вторым вопросом является наличие уровня антител для диагностики, отметила Попова в эфире Первого канала.

25 октября Попова также призвала россиян ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни. Эти дни, по ее словам, следует использовать осознанно, людям не стоит никуда ехать в данный период.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

1/2
2/2

За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. При этом у девяти процентов людей не обнаружены клинические признаки болезни.

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов от COVID-19.

Читайте также:
КоронавирусАнна Поповаантитела
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте