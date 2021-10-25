Попова затруднилась ответить об уровне антител для защиты от COVID-19

Фото: Пресс-служба МУФ

Необходимый для защиты от коронавируса уровень антител до сих пор неизвестен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

— Сегодня нет ответа на два важных вопроса... Какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным, — рассказала руководитель ведомства.

Вторым вопросом является наличие уровня антител для диагностики, отметила Попова в эфире Первого канала.

25 октября Попова также призвала россиян ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни. Эти дни, по ее словам, следует использовать осознанно, людям не стоит никуда ехать в данный период.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. При этом у девяти процентов людей не обнаружены клинические признаки болезни.

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов от COVID-19.