Эксперт объяснил, стоит ли бояться нового штамма коронавируса AY.4

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Ученые в Великобритании начали изучать новый штамм коронавируса, который на 10–15 процентов заразнее штамма «дельта». Он называется AY.4. Ученые предполагают, что это «самый заразный» вид коронавируса.

Александр Бутенко, профессор, вирусолог, руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько это реальная угроза и чем грозит новый штамм.

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В Британии изучают новый, более заразный штамм коронавируса

— Изменчивость — это механизм эволюции вирусов, который никогда не прекратится и будет всегда. У коронавирусов есть особенная предрасположенность к быстрому процессу мутации. Последнее время выделяется огромное количество не штаммов, а генотипов или вариантов коронавируса: и индийский, и британский. Индийский обладает маленьким инкубационным периодом и имеет высокую степень распространения от одного заболевшего к другому. Чем больше исследований, тем больше коллекция штаммов. Ничего удивительного нет, — рассказал эксперт.

Он отметил, что британские ученые сейчас только проводят исследование и предполагают особенную «заразность» штамма AY.4, но опыты еще не завершились, поэтому говорить об этом точно и пугать людей пока не нужно.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в России с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни.