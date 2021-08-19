«Йота»–штамм передается быстрее

Фото: Из личного архива Анны Горбуновой

19 августа, в четверг, педиатр-инфекционист с рассказала о том, что собой представляет «йота»–ковид.

В настоящее время «йота»–штамм коронавирусной инфекции обнаружен в 27 странах мира, а первым его выявили исследователи в Нью-Йорке. Ученые и медики относят эту разновидность COVID-19 к вариантам, которые имеют повышенную заразность и патогенность.

— На основе собранных данных было установлено, что скорость передачи варианта «йота» на 15–25 процентов выше, чем у ранее распространенных штаммов коронавируса, — объясняет Анна Горбунова. — Благодаря этому умеренному увеличению заразности и способности уклоняться от иммунитета вариант «йота» стал доминирующим в Нью-Йорке с ноября 2020 года по март 2021 года. После этого со всплеском более заразного «альфа», а потом и «дельта» преобладание «йоты» постепенно уменьшалось.

Результаты исследований показывают: этот вариант более заразен. Также у него выше потенциал иммунного ускользания по сравнению со своими штаммами-предшественниками. Кроме того, возрастает риск смертности среди пожилых людей.

Педиатр-инфекционист, объясняя понятие потенциала иммунного ускользания, отмечает, что согласно исследованиям «йота»-штамм имеет весьма умеренную устойчивость к антителам, полученным при вакцинации или после перенесенной инфекции.

— Однако фактические данные о реальных случаях заражения говорят, что этот вариант не увеличивает риск заражения вакцинированных или ранее инфицированных, — заявляет специалист.

Врач называет вакцинацию одним из самых действенных способов защиты от коронавируса.

СПРАВКА

Врачи предупреждают о необходимости корректного лечения любого из штаммов коронавируса. Это нужно делать под наблюдением медиков, даже если болезнь протекает легко, а пациент остается дома. Инфекционисты предупреждают о недопустимости замены лекарственных средств на гомеопатию или народные методы борьбы с недугом.