Доктор медицинских наук назвал инструменты для победы над пандемией COVID-19

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Главными инструментами для победы над пандемией является не только вакцинация против коронавируса, но и реализация инициатив, которые способны остановить мутации вируса, например, COVAX. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

Человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции. Однако не всегда эти инструменты используются в полном объеме, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Шугушева, одним из инструментов борьбы с ковидом является вакцинация против вируса. ВОЗ недовольна тем, что в мире сложился неравный доступ стран к препаратам для иммунизации. Существует всемирная инициатива COVAX, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19, — один из важнейших инструментов борьбы с пандемией. Ее суть заключается в том, что как только в стране достигается определенный уровень вакцинации населения, государство передает излишки вакцин другим странам.

— Я частично соглашусь с тем, что это могло бы помочь остановить глобальную пандемию коронавируса. Если бы страны, быстро достигшие высоких показателей по вакцинации, отдали в нужно время излишки вакцин, например, Индии, то индийского штамма могло бы и не быть. А ведь именно он сейчас доминирует в России, — сказал профессор.

По его словам, мутации вируса происходят лучше всего в невакцинированном организме. Именно из-за низкого темпа вакцинации в Индии и появился новый штамм коронавируса, с которым теперь миру приходится вести борьбу.

— И те прививки, которые были очень активны до «дельта»-штамма, на этот штамм снизили свою активность. И ВОЗ абсолютно права, что неизвестно, где вирус еще мутирует, в каких странах, куда вакцина не поставляется. И что и как там может мутировать, тоже неизвестно, — заключил Шугушев.

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в комментарии «Вечерней Москве» рассказал, что новая мутация штамма «дельта», скорее всего, будет не такой агрессивной, как предыдущие варианты этой линии COVID-19. По словам ученого, у штамма «дельта» и без того множество мутаций, и процесс этот, скорее всего, продолжится.