«Исчерпал себя»: врач рассказал, что будет со штаммом «дельта»

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Новая мутация штамма «дельта», скорее всего, будет не такой агрессивной, как предыдущие варианты этой линии COVID-19, рассказал в комментарии «Вечерней Москве» молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам ученого, у штамма «дельта» и без того множество мутаций, и процесс этот, скорее всего, продолжится.

— Однако сегодня можно делать прогноз относительно того, что новые мутации «дельты» не будут такими опасными, как предыдущие его версии. Означает это следующее: новые вирусные мутанты не появятся, поскольку сам штамм «дельта» практически исчерпал себя, — рассказал Нестеров.

Фаза, когда эта версия коронавируса достигла своего пика развития, по словам врача, уже пройдена, но делать выводы рано.

— Пока эксперты из Роспотребнадзора и другие специалисты всего лишь могут предполагать, что новые ответвления «дельты» будут менее вредоносными. И я с ним в этом вопросе солидарен. «Дельта» достиг своего предела, и его обновления вряд ли будут более опасными, — заметил эксперт.

По словам врача, даже изменение антигенных свойств не позволят новым мутациям быть такими же контагиозными, как первоначальная версия штамма.

— Процесс размножения у новых версий замедлится, что в целом тоже повлияет на активность вируса, — добавил Нестеров.

В свою очередь врач-эпидемиолог Дмитрий Никитин в беседе с корреспондентом «ВМ» заявил, что с каждой новой мутацией вирус становится опаснее.

— Вирус обретает более агрессивную форму, и все невакцинированные люди, которым удалось избежать заражения предыдущими версиями «дельты», непременно переболеют, — предупредил специалист.

Никитин призвал привиться тех граждан, у которых нет медицинского отвода от прививки и отсутствуют антитела к COVID-19, чтобы избежать осложнений и летального исхода.

— У вируса высокая летальность, особенно среди молодежи до 30 лет, поэтому есть смысл заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Во время мутации у «дельты» происходят видоизменения как в гене S-белка, так и в других составах, что делает вирус более жизнеспособным и опасным, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дальнейшие изменения штамма коронавируса будут ответвлениями варианта «дельта».