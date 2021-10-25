ПФР, больница, почта: что и как будет работать в Москве с 28 октября

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

С 28 октября в столице объявлены длинные выходные для улучшения ситуации с коронавирусом, а 4 ноября в стране отмечается праздник День народного единства. «Вечерняя Москва» узнала, как будут работать различные ведомства и учреждения столицы в период нерабочих дней.

Пенсии

Нерабочие дни не скажутся на перечислении и доставке пенсий. Сотрудники Пенсионного фонда продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР. Гражданам лучше заранее уточнить графики их работы в выходные, если нужно посетить отделение фонда.

При этом если человек должен получить пенсию 4 и 5 ноября, которые считаются нерабочими праздничными днями, то он получит выплату заранее на счет.

Почта

С 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику. Но стоит помнить, что 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.

— Ведь мы непрерывно действующая организация — остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей, — отметили в компании.

Что касается круглосуточных отделений в Москве, то они будут работать без изменений.

«Мои документы»

Получить госуслуги в длинные выходные можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака по ранее поданным заявлениям. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней.

Налоговая

Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября включительно. Кроме того, с 4 по 7 ноября — нерабочие праздничные дни.

— Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также указанные документы можно направить по почте, — отметили в ведомстве.

Больницы

Организации, которые оказывают медицинскую помощь россиянам, продолжат круглосуточно работать в период нерабочих дней. При этом стоматологические клиники с 28 октября по 7 ноября будут оказывать только экстренную помощь.

— Сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции, — говорится в постановлении на сайте кабмина РФ.

Садики, школы и вузы

В детских садах и школах объявлены каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для ребятишек, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах создадут дежурные группы.

Кроме того, высшие и средние профессиональные учебные заведения в этот период могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

Религия

Храмы РПЦ не планируется закрывать в связи с введением нерабочих дней в ноябре. Но настоятелям рекомендовано внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил.

Кроме того, в период выходных Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы также продолжат работать и принимать верующих. Вместе с тем в молельных залах будет организована усиленная санитарная обработка, ужесточится контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Парковки и транспорт

Парковки на всех столичных улицах будут бесплатными с 4 по 6 ноября. В остальные нерабочие дни они продолжат работать в обычном платном режиме, так как эти дни не являются праздничными. Стоит подчеркнуть, что столичные власти всегда делают парковки на улицах бесплатными по праздникам.

Столичный общественный транспорт в период с 28 октября по 7 ноября будет работать в обычном режиме и с привычной интенсивностью: в полном объеме сохранятся интервалы движения поездов метро, пригородных железных дорог и наземного транспорта, чтобы жители города могли соблюдать социальную дистанцию. В выходные будут выполнены все требования Роспотребнадзора. Также в транспорте проведут особую дезинфекцию всех поверхностей.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

С понедельника, 25 октября, столичные работодатели обязаны перевести на удаленку минимум 30 процентов своих сотрудников. Это требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей.

Непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. Работодатели будут обязаны предоставлять еженедельный онлайн-отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Если сведения о работниках не менялись, их повторное предоставление не требуется.