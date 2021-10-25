Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ПФР, больница, почта: что и как будет работать в Москве с 28 октября

Марина Найденкова

Город
ПФР, больница, почта: что и как будет работать в Москве с 28 октября
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

С 28 октября в столице объявлены длинные выходные для улучшения ситуации с коронавирусом, а 4 ноября в стране отмечается праздник День народного единства. «Вечерняя Москва» узнала, как будут работать различные ведомства и учреждения столицы в период нерабочих дней.

Пенсии

Нерабочие дни не скажутся на перечислении и доставке пенсий. Сотрудники Пенсионного фонда продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР. Гражданам лучше заранее уточнить графики их работы в выходные, если нужно посетить отделение фонда.

При этом если человек должен получить пенсию 4 и 5 ноября, которые считаются нерабочими праздничными днями, то он получит выплату заранее на счет.

Почта

С 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику. Но стоит помнить, что 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.

— Ведь мы непрерывно действующая организация — остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей, — отметили в компании.

Что касается круглосуточных отделений в Москве, то они будут работать без изменений.

«Мои документы»

Получить госуслуги в длинные выходные можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака по ранее поданным заявлениям. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней.

Налоговая

Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября включительно. Кроме того, с 4 по 7 ноября — нерабочие праздничные дни.

— Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также указанные документы можно направить по почте, — отметили в ведомстве.

Больницы

Организации, которые оказывают медицинскую помощь россиянам, продолжат круглосуточно работать в период нерабочих дней. При этом стоматологические клиники с 28 октября по 7 ноября будут оказывать только экстренную помощь.

— Сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции, — говорится в постановлении на сайте кабмина РФ.

Садики, школы и вузы

В детских садах и школах объявлены каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для ребятишек, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах создадут дежурные группы.

Кроме того, высшие и средние профессиональные учебные заведения в этот период могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

Религия

Храмы РПЦ не планируется закрывать в связи с введением нерабочих дней в ноябре. Но настоятелям рекомендовано внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил.

Кроме того, в период выходных Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы также продолжат работать и принимать верующих. Вместе с тем в молельных залах будет организована усиленная санитарная обработка, ужесточится контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Парковки и транспорт

Парковки на всех столичных улицах будут бесплатными с 4 по 6 ноября. В остальные нерабочие дни они продолжат работать в обычном платном режиме, так как эти дни не являются праздничными. Стоит подчеркнуть, что столичные власти всегда делают парковки на улицах бесплатными по праздникам.

Столичный общественный транспорт в период с 28 октября по 7 ноября будет работать в обычном режиме и с привычной интенсивностью: в полном объеме сохранятся интервалы движения поездов метро, пригородных железных дорог и наземного транспорта, чтобы жители города могли соблюдать социальную дистанцию. В выходные будут выполнены все требования Роспотребнадзора. Также в транспорте проведут особую дезинфекцию всех поверхностей.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

С понедельника, 25 октября, столичные работодатели обязаны перевести на удаленку минимум 30 процентов своих сотрудников. Это требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей.

Непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. Работодатели будут обязаны предоставлять еженедельный онлайн-отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Если сведения о работниках не менялись, их повторное предоставление не требуется.

Читайте также:
Москваграфик работвыходные дни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте