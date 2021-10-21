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Школьные каникулы в столице начнутся 28 октября

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Школьные каникулы в столице начнутся 28 октября
Фото: Pexels

Школьные каникулы объявлены в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом в личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 октября.

— В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций, — написал глава города.

Он отметил, что те дошкольники, кого не с кем оставить дома, смогут посещать дежурные группы, которые будут организованы в городских детских садах.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения в этот период могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, добавил Собянин.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».

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