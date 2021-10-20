Нерабочие дни указом президента: что нужно знать о новых мерах по борьбе с COVID-19 в России

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».

Как заявила Татьяна Голикова, наиболее критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17 российских регионах. В 79 регионах России власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы на фоне пандемии, чтобы не осложнять эпидобстановку.

— На портале «Стопкоронавирус» наряду с вакцинацией на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано в том числе для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы. Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам: воздержитесь от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов, — сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Надо вакцинироваться

Решение о дополнительных нерабочих днях президент принял после доклада оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — заявил российский лидер.

Видео: Telegram / Пул N3

Президент также добавил, что регионы могут на свое усмотрение установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с инфекцией, в том числе введя их раньше 30 октября. При этом каких-либо инструкций по режиму работы бизнеса в этот период Путин не дал. Это компетенция других ведомств.

Глава государства признал, что ситуация с коронавирусом в России сложная, а темпы его распространения выросли. В этих условиях он выразил сожаление по поводу того, что уровень вакцинации граждан нашей страны остается невысоким. По его мнению, прививку от COVID-19 сделать гораздо лучше, чем переболеть.

Видео: Telegram / Пул N3

В дальнейшем низкий уровень вакцинации, считает российский лидер, может привести к опасным, негативным последствиям и даже летальным исходам. Даже среди его окружения некоторые люди обещали сделать прививку после него, но этого так и не последовало.

Кого затронут противоэпидемические меры

Сейчас известно, что нерабочие дни полностью коснутся государственных и муниципальных служащих. Ряд государственных предприятий, включая таких гигантов, как «Почта России», продолжит функционировать в обычном режиме. Об изменениях работы многофункциональных центров госуслуг также пока не объявлено.

Режим работы кафе, ресторанов, предприятий сферы обслуживания и развлечений будут определять местные власти в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Именно на их решения бизнесу стоит ориентироваться. Крупные российские ретейлеры («Магнит», «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») вообще планируют работать в обычном режиме.

Конечно же, власти понимают, что нерабочие дни отразятся на доходах малого и среднего бизнеса, и готовы предложить предпринимателям новый пакет мер государственной поддержки, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Чиновник отметил, что проводится регулярный мониторинг ситуации по каждому из регионов.

Как поддержат предпринимателей

Андрей Белоусов также предложил возобновить программу «ФОТ 3.0», уже действовавшую с марта по июль 2021 года. Она предусматривала выдачу льготных кредитов как малым, так и крупным компаниям из наименее восстановившихся отраслей по ставке 3 процента годовых. Максимальная сумма займа могла составить 500 миллионов рублей, а поручителем выступала госкорпорация «ВЭБ.РФ». Главным условием было сохранение не менее 90 процентов работников.

В число наиболее пострадавших от пандемии отраслей власти отнесли тогда гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Кредит выдавался на срок до 12 месяцев, при этом в первом полугодии заемщик мог не платить проценты и основной долг.

Сейчас в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса пока предлагается запустить выплаты в объеме одного минимального размера оплаты труда на одного занятого. Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

Удаленка, QR-коды и нерабочие дни

О предложении ввести нерабочие дни по всей стране стало известно еще во вторник, 19 октября. С ним выступила руководитель оперативного штаба по противодействию и завозу новой коронавирусной инфекции, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Вице-премьер говорила о том, что речь должна идти не просто об инициативе введения нерабочих дней. Субъекты РФ должны предусмотреть возможность допуска на отдельные объекты инфраструктуры и массовые мероприятия только тех, кто вакцинирован от COVID-19 или официально переболел инфекцией. Документом, свидетельствующим об этом, будет QR-код, выдаваемый на портале госуслуг.

К невакцинированным и неработающим пенсионерам власти были намерены обратиться с просьбой о соблюдении режима самоизоляции и переходе таких сотрудников на удаленку. Поскольку именно люди старшего поколения наиболее подвержены риску заболеть COVID-19 с тяжелыми последствиями для организма, особенно если не прошли полный курс вакцинации.

В регионах, где эпидемиологическая обстановка с коронавирусом наиболее сложная, нерабочие дни рекомендовалось ввести уже с 23 октября. Сейчас, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это семь субъектов федерации: Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. Инфекция распространяется непропорционально. Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложения о нерабочих днях поддержал.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

Во вторник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и граждане с наличием хронических заболеваний. При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

Также мэр столицы сообщил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный.