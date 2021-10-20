Юрист рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

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Из-за ситуации с коронавирусом в России президентом страны Владимиром Путиным было принято решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В этот период за россиянами будет сохранена заработная плата. Соответствующий документ будет подписан сегодня. Как именно работодатели должны будут оплатить нерабочие дни, включая 4 ноября, «Вечерней Москве» рассказал юрист Илья Глушко.

— Работодатели будут искать возможность нарушить ваши права в угоду своих. Это обычная практика. Поэтому рекомендую в обязательном порядке знать, как себя вести с работодателем и как защититься. Привлекать к сверхурочной работе сотрудников можно только с их письменного согласия. Оплата сверхурочной работы производится по правилам статьи 152 ТК РФ: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие два часа — в двойном, — предупредил юрист.

По его мнению, заставить сотрудника трудиться в нерабочие дни нельзя. Поэтому Глушко посоветовал россиянам постараться договориться с работодателем и по возможности перевестись на дистанционную работу в эти дни, если деятельность предприятия будет продолжена. Также юрист уточнил, что за нерабочие дни с 1 по 3 ноября и 5 ноября сотрудники все равно получат зарплату в обычном размере. Тем, кому придется выйти на работу 4 ноября, в праздник Дня народного единства, работодатели должны будут оплатить труд в двукратном размере. Нерабочие дни не приравниваются к выходным, поэтому начислять зарплату в повышенном размере не требуется, заключил специалист.

Как дополнил «ВМ» президент компании SuperJob Алексей Захаров, с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни будут действовать не для всех россиян. Так, по его мнению, продолжат свою деятельность сотрудники предприятий непрерывного цикла (все, что касается обеспечения).

— Малый и средний бизнес, который в состоянии работать и не имеет прямого запрета, также продолжит свою деятельность. А бюджетная сфера будет отдыхать. Все счастливы от таких указов президента. Общепит где-то будет работать, где-то — нет. Там же есть определенные ограничения по регионам. На тех людях, кто работает в частном бизнесе, это вполне может сказаться негативно. Потому что бизнес еще не расплатился с долгами, которые появились в результате ограничений в первую волну. Общепит до сих пор в тяжелой ситуации, несмотря на то что заведения продолжили свою работу, — заключил эксперт.

Похожая ситуация в России из-за эпидемиологической обстановки была и в мае 2021 года. Когда Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая. Тогда нерабочие дни россиянам также оплачивались. Коронавирус стал причиной и продленных школьных новогодних каникул в 2021 году. Юные россияне отдыхали до 17 января.

В самом начале пандемии россияне находились в режиме полной самоизоляции с 30 марта 2020 года. Нерабочие дни тогда были продлены до 30 апреля. Также этот режим в России был применен с 6 по 8 мая. Отмечается, что в этот раз нерабочие дни, вводимые с 30 октября по 7 ноября, при необходимости также могут быть продлены на более длительный период.