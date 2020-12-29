Длинные каникулы, вакцинация и разблокировка соцкарт: какие изменения ждут москвичей

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий зимние каникулы для учеников школ и колледжей. Документом также расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19, и снимается ограничение на прививку для граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Москва на пике пандемии

— Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период, — сообщил Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, в столице на амбулаторном лечении находятся около 130 тысяч человек с коронавирусом.

Собянин также отметил, что в связи с пандемией у города возникло много проблем, но власти не закрыли ни одну из городских программ развития.

— Во-первых, проблемы с бюджетом, во-вторых — ограничения по работе отраслей, санитарные ограничения, проблемы с людьми и так далее, — рассказал Собянин. — Огромное количество проблем. Но тем не менее мы ни одну программу не закрыли.

Длинные каникулы в школах и колледжах

В своем блоге глава города отметил, что в декабре эпидемиологическая ситуация в Москве ощутимо ухудшилась, а количество госпитализаций в некоторые дни вплотную приближается к двум тысячам человек ежедневно. Предстоящие новогодние праздники, добавил Собянин, могут замедлить распространение инфекции. Однако, как считают специалисты, 11 дней будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель, добавил Собянин.

В связи с этим зимние каникулы для учеников московских школ будут продлены на неделю — до 17 января. Помимо школ, на длинные каникулы уйдут колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. При этом аналогичные решения рекомендуется принять и негосударственным образовательным учреждениям.

Отдельно глава города подчеркнул, что дистанционных занятий в период каникул не будет, но учащиеся могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

За вакциной — будущее и спасение

В соответствии с указом Сергея Собянина, в Москве расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. С 30 декабря в столице будет открыта запись для работников строительного комплекса, а также для студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Сделать прививку от коронавируса также смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Вакцинация для них будет возможна только при отсутствии противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины. При этом социальные карты привившихся от коронавируса будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Сергей Собянин призвал москвичей сделать прививку от COVID-19.

— Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию, переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет, — сказал Собянин в эфире Первого канала.

В своем блоге мэр города призвал москвичей быть максимально осторожными в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.

— И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от COVID-19. Длинные выходные — это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году, — написал Собянин. — Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Мэр Москвы также посоветовал жителям столицы отпраздновать Новый год вместе с семьей.

— Это действительно семейный праздник, и надо его проводить максимально по-семейному, — сказал глава города в интервью Первому каналу.

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