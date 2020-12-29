Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре

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В ноябре 2020 года в столице, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте Министерства здравоохранения Москвы.

Отмечается, что от коронавируса как основной причины смерти в ноябре умерли 3418 человек. В этом числе и те случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патолого-анатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (489 человек).

По данным депздрава, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,23 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83 процента — если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с октябрем летальность от коронавирусной инфекции как основной или сопутствующей причины снизилась на 11 процентов.

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