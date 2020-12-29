Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре

Кирилл Николаев

Город

В ноябре 2020 года в столице, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте Министерства здравоохранения Москвы.

Отмечается, что от коронавируса как основной причины смерти в ноябре умерли 3418 человек. В этом числе и те случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патолого-анатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (489 человек).

По данным депздрава, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,23 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83 процента — если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с октябрем летальность от коронавирусной инфекции как основной или сопутствующей причины снизилась на 11 процентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Студенты старше 18 лет смогут привиться от COVID-19

ДепздравМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте