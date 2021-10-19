Удаленка, QR-коды и нерабочие дни: что ждет россиян после заседания правительства по коронавирусу

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В России могут в связи с обострением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, вновь ввести нерабочие дни. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 октября.

По ее словам, дополнительные выходные, вероятно, начнутся 30 октября и продлятся по 7 ноября. При этом для регионов со сложной эпидситуацией в правительстве могут предусмотреть их введение уже 23 октября.

Как пояснила Голикова, речь идет не просто об инициативе введения нерабочих дней. В регионах Российской Федерации должны предусмотреть возможность допуска на отдельные объекты инфраструктуры и массовые мероприятия людей, переболевших коронавирусом или вакцинированных от него. Документом, свидетельствующим об этом, будет QR-код, выдаваемый на портале госуслуг.

Если человек во время болезни не обращался к врачу или имеет противопоказания к вакцинации от COVID-19, ему придется предъявить при входе в какое-либо учреждение или на любой объект из перечня, определенного региональными властями, отрицательный результат ПЦР-теста.

— Кроме того, нужно обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий. Не только тех, которые традиционно приняты, но и тех, которые будут приняты в ближайшие дни. Также мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение о неработающих и невакцинированных пенсионерах с просьбой о нахождении таковых дома в самоизоляции, — отметила вице-премьер.

К невакцинированным и неработающим пенсионерам Голикова предлагает обратиться с просьбой соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Такие рекомендации обусловлены тем, что эти граждане наиболее подвержены не только риску заболевания COVID-19, но и тяжелого исхода болезни, особенно, если они не прошли полный курс вакцинации.

Также работодателям советуют незамедлительно перевести работающих невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Он должен действовать не менее четырех недель. Этого времени будет достаточно для того, чтобы они сделали прививку от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний к ней.

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Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, проведет совещание с кабмином и обсудит ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на совещании у президента.

— Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить о них завтра на совещании у президента, — заключил он.

В Роспотребнадзоре также признают осложнение эпидобстановки с коронавирусом в России. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, наибольший прирост заболеваемости COVID-19 наблюдается сейчас среди школьников и граждан старше 60 лет. В свою очередь меры, принимаемые в субъектах страны для борьбы с инфекцией, на сегодняшний день недостаточны, и есть необходимость более быстрого реагирования на текущую ситуацию.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, наиболее сложная ситуация сейчас в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, а также в Ивановской и Тюменской областях.

Озвученные Татьяной Голиковой предложения уже поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин и обещал представить их 20 октября на совещании у президента. Глава государства выслушает доклады ведомств и примет необходимые решения.

В России шестой день подряд фиксируют более 30 тысяч заболевших коронавирусом в день. Согласно данным оперативных штабов, наибольший прирост и пиковые значения числа заболевших наблюдаются в регионах страны за пределами Москвы. В столице 19 октября выявлено 5700 инфицированных. Пока это далеко от максимумов июня, когда фиксировалось 9100 инфицированных COVID-19.

Режим нерабочих дней для предотвращения распространения коронавируса в России может быть введен уже в третий раз. Впервые данные меры были предприняты весной 2020 года. Они действовали с 29 марта по 8 мая. Второй раз указом президента они вводились в мае 2021 года и действовали с 1-го по 10-е число.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и граждане с наличием хронических заболеваний.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего их числа, а также работников старше 60 лет и граждан с наличием хронических болезней.

— Исключение только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, — отметил мэр города.

При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

— Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска, — заключил Сергей Собянин в личном блоге.

Также мэр столицы сообщил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный.