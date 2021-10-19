Москва введет домашний режим для людей 60+ и хроников из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 октября, в личном блоге.

— С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются, — рассказал глава города.

Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался.

Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.

В последнее время, по словам главы города, в столице в больницы попадают 1200–1500 пациентов ежедневно. Это является повторением истории прошлого года, когда заболеваемость выросла в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь, уточнил Собянин.

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При этом массовая вакцинация позволила создать прослойку людей, защищенных от коронавируса. Первый компонент препаратов получили пять миллионов москвичей, напомнил мэр.

Городской системе здравоохранения также удалось адаптироваться к работе в условиях пандемии. Но эпидемическая обстановка в городе, по словам Собянина, осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими болезнями.

Доля пациентов в коронавирусных стационарах старше 60 лет составляет 60 процентов. На ИВЛ почти в 80 процентах случаев находятся люди пожилого возраста, предупредил глава города.

Их доля среди умерших от COVID-19 достигает 86 процентов. Данная ситуация требует принятия срочных мер для защиты старшего поколения и уязвимых категорий людей, отметил Собянин в личном блоге.

19 октября Собянин также рассказал, что в Москве введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и с наличием хронических заболеваний.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и граждан с наличием хронических болезней.

При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.