Москва введет домашний режим для людей 60+ и хроников из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 октября, в личном блоге.
— С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются, — рассказал глава города.
Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался.
Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.
В последнее время, по словам главы города, в столице в больницы попадают 1200–1500 пациентов ежедневно. Это является повторением истории прошлого года, когда заболеваемость выросла в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь, уточнил Собянин.
При этом массовая вакцинация позволила создать прослойку людей, защищенных от коронавируса. Первый компонент препаратов получили пять миллионов москвичей, напомнил мэр.
Городской системе здравоохранения также удалось адаптироваться к работе в условиях пандемии. Но эпидемическая обстановка в городе, по словам Собянина, осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими болезнями.
Доля пациентов в коронавирусных стационарах старше 60 лет составляет 60 процентов. На ИВЛ почти в 80 процентах случаев находятся люди пожилого возраста, предупредил глава города.
Их доля среди умерших от COVID-19 достигает 86 процентов. Данная ситуация требует принятия срочных мер для защиты старшего поколения и уязвимых категорий людей, отметил Собянин в личном блоге.
19 октября Собянин также рассказал, что в Москве введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и с наличием хронических заболеваний.
С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и граждан с наличием хронических болезней.
При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.