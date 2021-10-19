Москва введет дистанционный режим для 30% сотрудников, включая пожилых и хроников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и граждане с наличием хронических заболеваний. Об этом глава города заявил во вторник, 19 октября.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и граждан с наличием хронических болезней.

— Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, — отметил мэр города.

При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

— Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска, — заключил Сергей Собянин в личном блоге.

Также мэр столицы сообщил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный.