Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни
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Песков назвал сроки ответа Путина на идею о нерабочих днях по COVID-19
Президент России Владимир Путин примет решение о нерабочих днях из-за коронавируса после докладов штаба и правительства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 19 октября.
— Путин выслушивает доклады штаба и правительства, как только он примет решение — мы его опубликуем, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.
Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ей меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.
За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в России за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.