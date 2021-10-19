Мурашко перечислил регионы РФ, где наблюдается напряженная ситуация из-за COVID-19

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Напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции наблюдается в настоящее время в нескольких регионах России. Об этом во вторник, 19 октября, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, инфекция распространяется непропорционально. Так, особое напряжение из-за COVID-19 сейчас испытывают Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

Глава Минздрава подчеркнул, что свыше 75 тысяч россиян прошли за последнюю неделю углубленную диспансеризацию.

— Хотел бы подчеркнуть, что выделенные дополнительные средства правительством и организованная работа по углубленной диспансеризации после перенесенного ковида применяются сегодня в 79 регионах. В остальных мы пока сдерживаем этот процесс, поскольку напряженная ситуация по количеству инфекционных больных, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

До этого вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.