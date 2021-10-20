Голикова предложила в регионах со сложной ситуацией по COVID-19 ввести нерабочие дни досрочно

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину досрочно, с 23 октября, ввести нерабочие дни в тех регионах, где складывается самая сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в среду, 20 октября.

— В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней раньше. Например, с субботы, 23 октября, — цитирует ее РИА Новости.

До этого вице-премьер предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет решение о нерабочих днях после докладов штаба и правительства.

По словам главы Минздрава страны Михаила Мурашко, инфекция распространяется непропорционально. Так, особое напряжение из-за COVID-19 сейчас испытывают Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.