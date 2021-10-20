Владимир Путин заявил, что лучше сделать прививку, чем переболеть COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что сделать прививку против коронавируса гораздо лучше, чем переболеть инфекцией. Об этом он заявил в среду, 20 октября, в ходе заседания правительства РФ.

По словам лидера государства, низкий уровень вакцинации населения может в будущем привести к опасным и негативным последствиям и даже летальным исходам.

— У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий? — сказал Путин.

Также президент отметил, что некоторые его друзья обещали сделать прививку от коронавирусной инфекции после него, однако этого не последовало. Это, по словам главы государства, вызывает у него недоумение, передает РИА Новости.

Ранее президент России поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что заработная плата сотрудников в данный период должна быть сохранена.

Российский лидер также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19.

Во вторник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции уже получили пять миллионов жителей столицы. При этом большая часть из них — горожане старшего возраста.

По его словам, система здравоохранения в городе уже выработала алгоритмы работы в условиях пандемии.