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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли уже пять миллионов москвичей

Виктория Сикерина

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли уже пять миллионов москвичей
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции уже получили пять миллионов жителей столицы. При этом большая часть их них — горожане старшего возраста. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 октября.

Глава города отметил, что система здравоохранения в столице уже выработала алгоритмы работы в условиях пандемии.

— Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии, она в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемов экстренной и плановой помощи. Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер, — подчеркнул мэр.

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли уже пять миллионов москвичей

Также Сергей Собянин уточнил, что из трех миллионов горожан в возрасте от 60 лет сделали прививку против вируса 1,14 миллиона человек. По его словам, этот показатель недостаточный, так как в настоящий момент наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом среди представителей старшего поколения.

— По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло, — заключил мэр Москвы в личном блоге.

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли уже пять миллионов москвичей

Ранее Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Такое решение обусловлено вступлением столицы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре.

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