Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

— В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, — написал глава города.

С 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут магазины, продающие продукты, лекарства и иные товары первой необходимости.

Театры продолжат свою работу, но посетить их можно только с наличием QR-кода.

В школах и детских садах объявлены каникулы. В детсадах и яслях организуют специальные дежурные группы.

Медицинские организации города продолжат оказывать помощь в полном объеме.

Рестораны и кафе в столице во время «длинных» выходных продолжат работать навынос.

Не будут проводиться массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся органами государственной власти и согласованы с Роспотребнадзором, написал мэр.