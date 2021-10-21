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В Москве в «длинные» выходные продолжат работать аптеки и продуктовые магазины

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
В Москве в «длинные» выходные продолжат работать аптеки и продуктовые магазины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве устанавливаются нерабочие дни. В этот период продолжат работать лишь отдельные организации, включая аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Об этом в личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 октября.

В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».

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