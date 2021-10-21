Столичные МФЦ во время нерабочих дней будут регистрировать только разводы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве центры госуслуг «Мои документы» в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, будут регистрировать только расторжение брака. Если на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней.

— Получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Свидетельство о рождении ребенка во время нерабочих дней, нужно будет получать в роддоме, отмечается на сайте.

На сегодняшний день более десяти услуг можно получить не только при очном обращении, но и в электронном виде. Пользователям mos.ru с полной учетной записью сейчас доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Самые востребованные — электронный дневник, сервисы приема показаний приборов учета воды и проверки автомобильных штрафов.

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Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. В это время приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и спорта.