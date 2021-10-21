Транспорт Москвы будет работать в нерабочие дни в обычном режиме

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный общественный транспорт в период с 28 октября по 7 ноября будет работать в обычном режиме и с привычной интенсивностью. Об этом заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 октября.

В ведомстве отметили, что в нерабочие дни будут выполнены все требования Роспотребнадзора. Также в транспорте проведут особую дезинфекцию всех поверхностей.

— Мы в полном объеме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных железных дорог и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию, — написали в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что ограничительные меры против распространения коронавируса, принятые в городе, признаны одними из лучших в мире Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом общественного транспорта.

— Мэр Москвы поручил нам обеспечить работу транспорта без снижения интенсивности движения — это позволит соблюдать социальную дистанцию, — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова заммэра.

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Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением ограничительных требований против распространения коронавируса усилили в общественном транспорте столицы. Специалисты Роспотребнадзора в особом режиме проконтролируют в том числе и такси.