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Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в транспорте

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в транспорте
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Контроль за соблюдением ограничительных требований против распространения коронавируса усилили в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу в четверг, 21 октября.

В ведомстве отметили, что специалисты в особом режиме проконтролируют в том числе и такси.

— В связи с ростом заболеваемости и осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах транспорта, включая такси, — написали в пресс-службе .

С начала текущего года сотрудники ведомства проверили более трех тысяч объектов транспортной инфраструктуры: автобусы, метро, такси, теплоходы и многие другие. Всего за указанный период были выявлены нарушения на 449 объектах, говорится в сообщении.

Также власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания в ходе нерабочей недели.

20 октября мэр столицы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в городе выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

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