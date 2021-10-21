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Проверки торговых сетей усилят в Москве из-за ситуации с COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Проверки торговых сетей усилят в Москве из-за ситуации с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания в ходе нерабочих дней из-за коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг, 21 октября.

— Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели, — рассказал руководитель ведомства.

Ситуация будет отслеживаться при очных проверках, а также с помощью реакции на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях, приводит слова Немерюка РИА Новости.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Глава города также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев.

О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

Проверки торговых сетей усилят в Москве из-за ситуации с COVID-19

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом у 8,9 процента заболевших не обнаружили клинические признаки болезни.

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