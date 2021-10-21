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Какие ограничения по коронавирусу начнут действовать в Москве с 28 октября

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Какие ограничения по коронавирусу начнут действовать в Москве с 28 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

Как написал мэр, в период с 28 октября по 7 ноября должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы. Исключение составляют организации, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Сфера торговли и услуг

В Москве продолжат работать организации по продаже лекарств, продовольственных товаров и других предметов первой необходимости. Все остальные предприятия не будут функционировать в указанный период. В числе категорий, попадающих под ограничения, — заведения общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, а также кинотеатры.

Отмечается, что предприятия смогут осуществлять оборот товаров в дистанционном формате. Доставка блюд из ресторанов и кафе также не попадет под ограничения. Точки общественного питания в гостиницах продолжат работать без доступа посторонних лиц.

Образование

В период с 28 октября по 7 ноября в детских садах и школах объявлены каникулы. Кроме того, организации дополнительного образования, спортшколы и детские секции возьмут паузу в работе.

Вузы и средние профессиональные учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Государственные услуги

Государственные услуги будут оказываться в формате онлайн. Граждане не смогут посещать центры «Мои документы» в свободном режиме. Эта возможность будет доступна только в случае необходимости регистрации актов гражданского состояния.

Медицина

Оказание плановой медицинской помощи не будет приостановлено. Также организации продолжат оказывать экстренную помощь в полной мере.

Культура

Кинотеатры прекратят свою работу, а посещение театров и музеев будет ограничено. Доступ туда получат граждане в средствах индивидуальной защиты при наличии QR-кода. Еще одно условие — помещение должно быть заполнено на 50 процентов.

Прочие мероприятия

В указанный период невозможно проведение «массовых культурных, зрелищных, спортивных развлекательных» и других мероприятий. Событие может состояться только по решению органов власти или Управления Роспотребнадзора по Москве.

Ограничения после 8 ноября

По завершении нерабочих дней люди старше 60 лет и хронически больные москвичи временно не смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Социальные карты переболевших коронавирусом в течение последнего полугода или вакцинированных граждан не будут заблокированы. В случае вакцинации социальная карта москвича вновь будет доступна. Ее разблокируют после введения первого компонента препарата.

Кроме того, с 8 ноября изменится механизм работы театров и музеев. Для их посещения, как и в нерабочие дни, будут необходимы QR-код и защитная маска. Однако мероприятия смогут проводиться в помещении, заполненном уже на 70 процентов.

Мероприятия, на которых будут присутствовать более 500 человек одновременно, можно будет посетить только по QR-кодам и при наличии средств индивидуальной защиты.

Меры по борьбе с COVID-19 в России

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки.

Как заявила Татьяна Голикова, наиболее критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17 российских регионах. В 79 регионах России власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы на фоне пандемии, чтобы не осложнять эпидобстановку.

Ряд новых ограничений 21 октября ввели и в Подмосковье. Соответствующий указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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