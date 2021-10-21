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Центры «Мои документы» в столице во время длинных выходных будут оказывать госуслуги онлайн

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Центры «Мои документы» в столице во время длинных выходных будут оказывать госуслуги онлайн
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Работа МФЦ на время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября в столице будет приостановлена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния, — сообщил глава города.

Все госуслуги горожанам будут оказываться в полном объеме в режиме онлайн.

По распоряжению мэра Москвы для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

Также на этот период объявляются каникулы в детских садах и школах.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».

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