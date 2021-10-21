В России выявили более 36 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

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За сутки в России заболели коронавирусом 36 339 человек. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

При этом у 8,9 процента заболевших не выявлены клинические признаки вируса.

Российские медики вылечили 25 895 человек. Количество смертельных случаев составило 1036.

Всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 131 164 человека. Умерли от этого диагноза 227 389 пациентов, а полностью выздороветь смогли 7 091 607, передает Telegram-канал оперштаба.

19 октября СМИ сообщили, что новая, более заразная форма COVID-19 под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт. При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант. Штамм уже зафиксирован на территории Великобритании и США. На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», заключил профессор Кембриджского университета Рави Гупта.

21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что его единичные проявления обнаружили и в России, но возможен и вариант массового распространения и подъема заболеваемости.

По словам специалиста, от штамма «дельта» и от нового варианта вируса российские вакцины защищают организм на высоком уровне. Поэтому, он призвал граждан вакцинироваться, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким.