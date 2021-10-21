Какие ограничения будут действовать в Подмосковье с 28 октября: главное

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

21 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье вводится ряд новых ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О том, какие нововведения ждут жителей региона, читайте в тексте «Вечерней Москвы».

Ограничения в нерабочие дни

Дни с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены нерабочими. В связи с этим будет приостановлена работа кафе и ресторанов, точек розничной торговли и ТЦ, спортивных объектов, предприятий по оказанию бытовых услуг, салонов красоты, кинотеатров, концертных залов и цирков, парков культуры и отдыха и прочих досуговых организаций.

Заведения общепита продолжат работать, осуществляя доставку готовых блюд. Стоматологии будут функционировать только для оказания экстренной помощи.

В указанный период гражданам перестанут оказывать очные услуги в органах государственной власти МО, многофункциональных и миграционных центрах, ЗАГСе. Полный перечень услуг будет доступен жителям Подмосковья в режиме онлайн.

Граждане смогут посетить театры и музеи в случае, если помещение будет заполнено наполовину. Также для этого им в обязательном порядке потребуются QR-коды и средства индивидуальной защиты.

В период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы для школьников.

Ограничения после 8 ноября

По окончании нерабочих дней жители старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания, не смогут воспользоваться социальной транспортной картой. Исключение составляют вакцинированные и переболевшие коронавирусом в течение предшествующих шести месяцев.

В моменты проведения любых досуговых мероприятий в помещениях число зрителей не должно превышать 50 человек. Для подобных событий, проводящихся на открытом воздухе, допустимо присутствие не более 500 посетителей, притом каждый гость обязан иметь специальный QR-код.

Также с 8 ноября допустима работа театров и музеев при наполняемости до 70 процентов. Наличие QR-кодов и СИЗ у посетителей по-прежнему обязательно.

Ограничения продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.

Дистанционная работа

С 25 октября по 25 февраля работники старше 60 лети и люди, имеющие хронические заболевания, будут трудиться удаленно. Это правило не касается вакцинированных и переболевших COVID-19.

Кроме того, 30 процентов сотрудников предприятий должны быть переведены на дистанционную работу.

Ограничения в Москве

В четверг, 21 октября, Сергей Собянин в личном блоге сообщил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев.

Ограничения по COVID-19 в России

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Самая критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17 российских регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В 79 регионах России введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.