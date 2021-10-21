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В Подмосковье с 25 октября должны перевести на удаленку всех непривитых старше 60 лет

Дарья Чентаева

Общество
В Подмосковье с 25 октября должны перевести на удаленку всех непривитых старше 60 лет
Фото: Pexels

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому работодатели должны перевести на дистанционную работу с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэра Подмосковья.

— Работодатели в период с 25 октября до 25 февраля обязаны перевести на дистанционную работу всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших, — сообщается в материале.

Кроме того, в настоящее время необходимо перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших, сообщается на сайте Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что за отказ от исполнения требований о переводе сотрудников на удаленный режим московских работодателей будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий указ во вторник, 19 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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