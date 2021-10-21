Подмосковье вводит каникулы с 28 октября по 7 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся каникулы. Соответствующее постановление в четверг, 21 октября, подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье объявлен режим нерабочих дней — прекратят оказывать очные услуги в МФЦ, миграционных центрах, органах ЗАГС.

В детских садах и яслях организуют специальные дежурные группы на время нерабочих дней.

Приостанавливается проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, развлекательных, зрелищных и прочих.

Рестораны и кафе региона смогут работать только навынос.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19.

Что нужно знать об ограничениях по коронавирусу в Москве с 28 октября — в материале «Вечерней Москвы».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».