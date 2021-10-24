Медицинские учреждения будут работать круглосуточно в нерабочие дни

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Организации, которые оказывают медицинскую помощь россиянам, продолжат круглосуточно работать в период нерабочих дней в стране. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили на сайте кабмина РФ.

— Сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции, — говорится в постановлении.

До этого стало известно, что федеральные культурные учреждения, за исключением театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».