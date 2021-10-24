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Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют в нерабочие дни

Полина Долганова

Общество
Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют в нерабочие дни
Фото: Правительство РФ

Федеральные культурные учреждения, за исключением театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни.Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, на сайте кабмина.

— Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

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