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В ПФР пояснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ПФР пояснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсий в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР).

В ведомстве рассказали, что с 30 октября по 7 ноября сотрудники будут работать в период ограничений, и изменения могут коснуться только деятельности клиентских служб ПФР. Поэтому россиян призвали заранее уточнять графики работы отделений фонда.

В «Почте России» отметили, что тоже будут работать по обычному графику за исключением трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября работа планируется по графику субботы.

— Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении, — пояснил оператор.

Что касается круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге, то они будут работать без изменений.

Оператор добавил, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, которое согласовано с региональными отделениями ПФР, сообщает «Российская газета».

СМИ сообщили о введении локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября. В городе введут локдаун, схожий с московским, но с некоторыми послаблениями.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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