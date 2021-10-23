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СМИ сообщили о введении локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ сообщили о введении локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября
Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге с 30 октября введут локдаун, схожий с московским, но с некоторыми послаблениями. Например, будут работать предприятия сферы бытовых услуг. Об этом сообщили в пятницу, 22 октября, в питерском издании «Фонтанка» со ссылкой на источник.

— Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся, — заявил он.

Со слов собеседника издания, в Питере останутся открытыми продуктовые магазины и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только по QR-коду. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером в субботу, 23 октября.

Источник заявил, что меры решили ввести аналогично московским, чтобы жители столицы не приехали в город на длинных выходных. Кроме того, жесткие ограничения в ноябре должны позволить разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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