Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными с 4 по 6 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В честь Дня народного единства парковки на всех столичных улицах будут бесплатными с 4 по 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 25 октября.

— Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что в остальные нерабочие дни парковки продолжат работать в обычном платном режиме, так как эти дни не являются праздничными.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».