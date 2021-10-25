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Стало известно, какие мечети в Москве можно посетить в нерабочие дни

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Стало известно, какие мечети в Москве можно посетить в нерабочие дни
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Выползов переулок, 7 Карта всех событий

Соборная, Историческая и Мемориальная мечети в Москве продолжат работу в период нерабочих дней. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман России в понедельник, 25 октября.

— На период нерабочих дней и режима самоизоляции Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы продолжат работать и принимать верующих. Вместе с тем в молельных залах будет организована усиленная санитарная обработка, ужесточится контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, — рассказал заместитель председателя ведомства Рафик Фаттахетдинов.

Имамы, по его словам, продолжат разъяснение прихожанам важности вакцинации от COVID-19 и соблюдения санитарных мер. Пятничная молитва 22 октября в Соборной мечети прошла в штатном режиме, но духовенство уделило внимание разъяснительной работе, приводит слова Фаттахетдинова сайт организации.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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