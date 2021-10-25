В столице вступает в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку

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С понедельника, 25 октября, в Москве работодатели обязаны перевести на «удаленку» минимум 30 процентов своих сотрудников. Отмечается, что данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей.

Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. В указе мэра столицы Сергея Собянина также сообщается, что школы также могут уйти на каникулы.

Работодатели будут обязаны предоставлять еженедельный онлайн-отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Если сведения о работниках не менялись, их повторное представление не требуется.

С 30 октября в Санкт-Петербурге ужесточат ограничительные меры. Так, в частности, на данный период запрещается работа предприятий общественного питания. Ограничения не будут распространяться на те заведения, которые работают навынос и доставку, а также на организации, открытые на вокзалах.