Ограничения по COVID-19 ужесточат в Санкт-Петербурге с 30 октября

Фото: Минобороны РФ

Работа предприятий общественного питания и объектов розничной торговли приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 23 октября.

— Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт‑Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020 № 121». В соответствии с постановлением вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Так, в частности, на данный период запрещается работа предприятий общественного питания. Ограничения не будут распространяться на те заведения, которые работают навынос и доставку, а также на организации, открытые на вокзалах.

Под временный запрет попадает и работа объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, заправки, а также магазины с товарами первой необходимости.

Салоны красоты, солярии и ветеринарные клиники также не смогут оказывать услуги в длинные выходные. Жителям города будет закрыт доступ в фитнес-центры, бассейны и аттракционы, а также на объекты развлечения и досуга.

Работа детских игровых комнат и центров также временно поставлена на паузу. Органы государственной власти с 30 октября по 7 ноября не будут оказывать государственные, муниципальные и прочие услуги в помещениях ведомств.

1/2 2/2

Кроме того, власти вводят временный запрет на проведение спортивных, культурных и прочих мероприятий. Школы на данный период уйдут на каникулы, а вузы перейдут на работу в дистанционном режиме.

Размещение граждан в гостиницах и домах отдыха возможно при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Детские сады с 1 по 3 ноября будут работать исключительно в рамках дежурных групп.

Начиная с 30 октября не менее 70 процентов сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на удаленку. Музеи и театры продолжат работу, попасть туда можно будет по QR-коду или справке о медицинском отводе, отмечается на сайте администрации.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.