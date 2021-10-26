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Китай закрыл на карантин четырехмиллионный город из-за коронавируса

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Китай закрыл на карантин четырехмиллионный город из-за коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

Из-за новой вспышки коронавируса власти Китая закрыли на строгий карантин столицу провинции Ганьсу город Ланьчжоу с населением 3,7 миллиона человек.

Особый контроль городские власти ввели после новых случаев заболевания коронавирусом в Китае. Шесть из 29 выявленных инцидентов нашли именно в Ланьчжоу. С 26 октября жителям города запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в жилищных комплексах действует пропускной режим, а доставка еды должна осуществляться только бесконтактным путем. Въезд и выезд из города также ограничен, передает РИА Новости.

Ранее, 15 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой. Матвиенко также отметила нецелесообразность подобной меры, так как она крайне негативно отразится на людях и стране в целом.

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