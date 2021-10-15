Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения общероссийского локдауна

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В России не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей, — сообщила спикер в интервью RT.

Она также отметила нецелесообразность подобной меры, так как она крайне негативно отразится на людях и стране в целом.

До этого иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Россия не вводит локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы избежать нарушения экономики. Он подчеркнул, что максимум в России возможен локдаун на уровне регионов. Однако по всей стране и в крупных федеральных округах такой вариант вряд ли можно рассматривать.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.