«Три-четыре недели»: профессор объяснил, почему умирают вылечившиеся от COVID-19 пациенты

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После перенесенной коронавирусной инфекции пациентам, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или хронические заболевания в стадии декомпенсации, может угрожать так называемый феномен отсроченной смертности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

По его словам, отсроченная смерть грозит, в частности, людям с гипертонией, тромбозом, атеросклерозом или перенесшим инфаркт. Она может наступить через три-четыре недели.

— Специальных критериев и специальных диагностических возможностей и аппаратов, которые скажут, что через определенное количество недель человек может скончаться, на сегодняшний день нет. Однако мы можем четко предположить, что если после болезни у человека ухудшились показатели сердечно-сосудистой системы, например, стало выше или ниже давление, стала меньше функциональная способность миокарда, появились периферические отеки, которых раньше не было, — в будущем, через какое-то непродолжительное время, возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, — сказал профессор.

Отсроченная смерть особенно грозит людям, у которых есть хронические заболевания в стадии декомпенсации, подчеркнул собеседник «ВМ». Так, например, живет человек с давлением в 160, врачи ему говорят, что необходимо снизить давление до 140, однако пациент заявляет о своем хорошем самочувствии и противится лечению.

— Именно такая группа пациентов, которые прежде всего отмечают самочувствие, а не абсолютные показатели, и приводят к декомпенсации каких-либо хронических заболеваний, в первую очередь подвержены данному феномену, — заключил Шугушев.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказывала на своем YouTube-канале, что давящие и сжимающие боли в груди, продолжающиеся более 15 минут, могут предупреждать о возможном отрыва тромба. В коронарных артериях, ведущих к сердцу, образуются холестериновые бляшки, которые и приводят к тромбозу, пояснила она.