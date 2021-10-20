ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины «Спутник V»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 20 октября.

— ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения «Спутника V» продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные о вакцине, — отмечается на странице, посвященной препарату, в Twitter.

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

Некоторые политики не хотят видеть российские вакцины в Европе, но РФПИ не видит этого от ЕМА, добавил он. Фонд ожидает, что специалисты агентства вернутся осенью для завершения проверки.

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Разные производители вакцин, по его словам, сталкиваются на разных рынках с различными препятствиями. Так, AstraZeneca запрещена в США, но разрешена в Европейском союзе (ЕС), заключил Дмитриев.