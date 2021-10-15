РФПИ назвал дату визита ЕМА в Россию для итоговой проверки «Спутника V»

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Визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу, 15 октября.

— Мы считаем, что команда EMA очень профессиональна. Они посмотрели данные клинических испытаний нашей вакцины и не высказали никаких критических замечаний, — рассказал руководитель ведомства.

Некоторые политики не хотят видеть российские вакцины в Европе, но РФПИ не видит этого от ЕМА, добавил он. Фонд ожидает, что специалисты агентства вернутся осенью для завершения проверки.

Разные производители вакцин, по его словам, сталкиваются на разных рынках с различными препятствиями. Так, AstraZeneca запрещена в США, но разрешена в Европейском союзе (ЕС), приводит слова Дмитриева Fortune.

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8 октября посол ЕС Маркус Эдерер заявил о политизации со стороны России процесса признания «Спутника V» в Европе. Он также отметил, что ЕМА все еще ведет последовательную экспертизу препарата, которая базируется на данных инспекций.

Эдерер заключил, что ВОЗ отметила ряд выявленных проблем и поставила на паузу процесс принятия «Спутника V». В связи с этим все вопросы о сроках одобрения препарата стоит задавать Москве, заключил дипломат.