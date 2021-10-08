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Посол Евросоюза ответил на сообщение о политизации признания «Спутника V»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Посол Евросоюза ответил на сообщение о политизации признания «Спутника V»
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Посол Евросоюза Маркус Эдерер в пятницу, 8 октября, заявил о политизации со стороны России процесса признания вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС, а также о регулярном переносе инспекций, которые запрашивает европейский регулятор.

— Российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA (Европейским агентством лекарственных средств), что тормозит процесс. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос, — сказал посол.

Он также отметил, что ЕМА все еще ведет последовательную экспертизу препарата, которая базируется на данных инспекций.

Эдерер заключил, что Всемирная организация здравоохранения отметила ряд выявленных проблем и поставила на паузу процесс принятия «Спутника». В связи с этим все вопросы о сроках одобрения препарата стоит задавать Москве, пишет РБК.

До этого стало известно, что ЕС обращался в Министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания препаратов от новой коронавирусной инфекции. По словам Эдерера, Минздрав РФ якобы так и не подготовил соответствующие документы.

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В Минздраве РФ в свою очередь отметили, что российская сторона не только отправила документы, но и получила от Европы подтверждение об их прибытии.

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