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В России завершились две фазы клинических испытаний детской вакцины от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В России завершились две фазы клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Две стадии клинических испытаний детской вакцины от коронавирусной инфекции завершились в России. Об этом сообщил заместитель директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специалист Центра отметил, что отечественный лекарственный препарат для детей показал хорошую переносимость в ходе эксперимента.

Также, по словам Логунова, разработчики смогли подобрать дозу «Спутника V» для несовершеннолетних граждан. Остальные составляющие этого лекарства остались неизменными, сказал заместитель директора Центра Гамалеи в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

Также лидер государства пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от COVID-19.

В России завершились две фазы клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
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