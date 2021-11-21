В России завершились две фазы клинических испытаний детской вакцины от COVID-19

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Две стадии клинических испытаний детской вакцины от коронавирусной инфекции завершились в России. Об этом сообщил заместитель директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специалист Центра отметил, что отечественный лекарственный препарат для детей показал хорошую переносимость в ходе эксперимента.

Также, по словам Логунова, разработчики смогли подобрать дозу «Спутника V» для несовершеннолетних граждан. Остальные составляющие этого лекарства остались неизменными, сказал заместитель директора Центра Гамалеи в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

Также лидер государства пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от COVID-19.