Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил, что сделал повторную прививку от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Путин заявил, что сделал повторную прививку от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник Лайт». Об этом лидер государства заявил в воскресенье, 21 ноября, в ходе беседы с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Он отметил, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

— Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация. Два часа назад мне сделали. Ничего не чувствую. Нормальное состояние, — заявил Путин.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Президент РФ подчеркнул, что на постоянной основе обсуждает с руководителями Центра вопрос вакцинации и ревакцинации населения страны. По это словам, это показывает гражданам необходимость первичной или повторной прививки.

— У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом, — заключил он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Владимир Путин пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

Читайте также:
Вакцина «Спутник Лайт» ревакцинация Владимир Путин
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте