Путин заявил, что сделал повторную прививку от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник Лайт». Об этом лидер государства заявил в воскресенье, 21 ноября, в ходе беседы с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Он отметил, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

— Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация. Два часа назад мне сделали. Ничего не чувствую. Нормальное состояние, — заявил Путин.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Президент РФ подчеркнул, что на постоянной основе обсуждает с руководителями Центра вопрос вакцинации и ревакцинации населения страны. По это словам, это показывает гражданам необходимость первичной или повторной прививки.

— У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом, — заключил он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Владимир Путин пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от коронавирусной инфекции.