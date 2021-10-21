Россия завершает подготовку документов для одобрения «Спутника V» в ЕС

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В России завершается подготовка необходимых документов для сертификации отечественной вакцины против коронавируса «Спутника» в Европе. Об этом в четверг, 21 октября, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством, — передает его слова РИА Новости.

До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе могут принять в 2022 году.

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20 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V».

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».