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СМИ: Решение по «Спутнику V» в Европе могут принять в 2022 году

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
СМИ: Решение по «Спутнику V» в Европе могут принять в 2022 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Решение о сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе могут принять в 2022 году. Об этом в четверг, 21 октября, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с информацией.

— Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца текущего года сейчас совершенно невозможно, — приводит слова источника агентство Reuters.

20 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V».

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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14 октября итальянский посол в России Джорджо Стараче заявил, что Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза. Однако страна сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах.

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